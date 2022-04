Apple introduceert naar verluidt later dit jaar een slimme bril, waarmee je virtuele objecten boven op de werkelijkheid kunt zien. Maar wat weten we al over deze zogenoemde Apple Glasses?

Directeur Tim Cook is al jarenlang lyrisch over augmented reality, waarmee je de digitale wereld samensmelt met de echte. Meerdere apps voor iPhone en iPad maken er ook al gebruik van: richt de camera van je telefoon op een slaapkamer en je kunt bijvoorbeeld zien hoe een kast van een webwinkel eruit zou zien in die ruimte.

Volgens Cook is augmented reality een van de grote technologische sprongen die de komende jaren gemaakt zullen worden. Een slimme bril van Apple lijkt daarom onvermijdelijk. Dan hoef je niet langer door je camera te turen om digitale objecten te zien zweven, maar zie je ze 'gewoon' in je eigen blikveld.

Volgens ingewijden werkt Apple momenteel aan twee brillen. Allereerst zou het bedrijf een headset uitbrengen die werkt met zowel augmented als virtual reality - met dat laatste zie je alleen een virtuele omgeving. Qua ontwerp moet deze bril gaan lijken op de Quest 2, een VR-headset van het bedrijf achter Facebook.

Een mogelijk ontwerp van de slimme Apple-bril, gebaseerd op gelekte informatie. Een mogelijk ontwerp van de slimme Apple-bril, gebaseerd op gelekte informatie.

'Eerste bril kost duizenden euro's'

De eerste bril verschijnt wellicht nog in 2022 op de markt. Voor de ogen hangen twee 4K-schermen, terwijl camera's aan de voorzijde je omgeving registreren. Daarnaast draait de bril op het nieuwe besturingssysteem realityOS.

De headset zal vermoedelijk vanaf 3.000 dollar (omgerekend zo'n 2.700 euro) worden verkocht. Dat is significant duurder dan concurrerende producten: de Quest 2 kost op het moment van schrijven 350 euro. Het apparaat zou bedoeld zijn voor professionals, niet voor algemene consumenten.

Vermoedelijk wordt de gadget eind 2022 uit de doeken gedaan. Er is ook een kans dat hij wordt uitgesteld en pas begin 2023 wordt gepresenteerd.

Ook een 'gewone' bril in de maak

Daarnaast zou Apple werken aan een tweede, simpelere augmentedrealitybril. Dit apparaat moet eruitzien als een gewone bril, met de mogelijkheid om je eigen lenzen erin te laten zetten. Met handbewegingen kun je het apparaat bedienen.

Deze Apple Glasses zouden voor 500 dollar worden verkocht, maar bevinden zich volgens bronnen in een vroeg ontwikkelstadium. Het zou daarom nog meerdere jaren duren voordat deze bril aan het grote publiek wordt gepresenteerd.

Facebook-moederbedrijf Meta presenteerde samen met Ray-Ban een slimme camerabril. Facebook-moederbedrijf Meta presenteerde samen met Ray-Ban een slimme camerabril. Foto: Facebook/Ray-Ban

Concurrentie met Facebook

Apples grootste concurrent op de markt voor augmented en virtual reality is Facebook-moederbedrijf Meta. Dat kocht eerder al VR-brillenmaker Oculus, waarvan het nu de Quest 2-bril verkoopt. Die headset is een stuk goedkoper dan alternatieven, waardoor Meta in korte tijd een groot deel van de markt heeft veroverd.

Meta kondigde afgelopen jaar ook een samenwerking met Ray-Ban aan. De bedrijven verkopen de Ray-Ban Stories, een bril met camera die snel je omgeving kan filmen. Deze wordt in Nederland aangeboden voor 330 euro.