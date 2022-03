Het controversiële datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta in Zeewolde lijkt er voorlopig toch niet te komen. Het techbedrijf blaast de plannen voorlopig af, kondigt het dinsdag aan.

"Gezien de huidige omstandigheden hebben we besloten om onze ontwikkelingen in Zeewolde te pauzeren", zegt een woordvoerder in een verklaring. "We blijven nauw samenwerken met de gemeente bij het bepalen van onze vervolgstappen."

De plannen voor het gigantische datacenter, op een terrein van 166 hectare, liggen sinds vorig jaar onder vuur in de lokale en nationale politiek. De gemeenteraad van Zeewolde stemde in december voor de komst van de datahallen, maar de tegenstanders waren vervolgens de grote winnaars van de recente gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben nu een ruime meerderheid in de raad.

Ook in Den Haag is veel kritiek op het datacenter, dat even veel stroom zou gaan gebruiken als alle Amsterdamse huishoudens bij elkaar. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat zogeheten hyperscale-datacenters een "onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie" leggen.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) werkt aan nationaal beleid voor gigadatacenters en wil geen nieuwe vergunningen afgeven totdat dat beleid er is. Overigens mocht de ontwikkeling van het datacenter in Zeewolde wel doorgaan terwijl het ministerie werkt aan de datacenterstrategie, omdat de plannen al in een vergevorderd stadium waren.