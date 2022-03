Webwinkels MediaMarkt en bol.com zijn voorlopig gestopt met de verkoop van drones van het Chinese merk DJI, blijkt uit een rondgang van NU.nl. De winkels weren DJI na berichten dat het Russische leger data en producten van DJI gebruikt voor oorlogsvoering in Oekraïne.

Bol.com laat weten dat de drones van DJI per direct offline zijn gehaald. Ook DJI-drones die door andere winkels op bol.com werden verkocht, zijn onvindbaar. "Het is niet gezegd dat ze niet meer online komen", zegt een woordvoerder. "We kijken de situatie even aan."

Eerder schreef RTL Nieuws dat MediaMarkt stopte met de verkoop van de betreffende drones. Een woordvoerder bevestigt aan NU.nl dat DJI-drones voorlopig niet meer worden verkocht.

"We willen op geen manier het risico lopen dat we eventueel zouden kunnen bijdragen aan oorlogsvoering", zegt hij. "De CEO heeft gezegd dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dit is een voorlopige maatregel die in heel Europa geldt."

Onduidelijkheid over de informatie

De woordvoerders kunnen niet goed uitleggen waarom de verkoop van de drones wordt gestaakt. MediaMarkt zegt meerdere signalen te hebben ontvangen dat het Russische leger producten en data van DJI gebruikt voor militaire activiteiten in Oekraïne.

Details over de situatie zijn echter onbekend. Ook is niet duidelijk waar de informatie vandaan komt. De woordvoerders weten het ook niet precies. "Het is een verdenking en het bewijs is mager", zegt de woordvoerder van bol.com. "Maar voor nu geven we niet het voordeel van de twijfel."

Elektronicawinkel BCC zegt zich niet in politieke kwesties te willen mengen. "We zien dan ook geen reden om producten van DJI actief uit ons assortiment te halen", zegt een woordvoerder. NU.nl heeft ook Coolblue om een reactie gevraagd, maar die kwam er niet. In de webwinkel zijn de drones van DJI op het moment van schrijven nog gewoon te koop.

DJI noemt de berichtgeving dat het Russische leger zijn drones zou gebruiken in Oekraïne "volstrekt onjuist", schrijft Reuters. "DJI biedt toepassingen die de samenleving ten goede komen", aldus het bedrijf. "We ondersteunen geen enkele vorm van gebruik die schade toebrengt aan het leven, de rechten en de belangen van mensen."