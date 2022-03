Het Oekraïense telecombedrijf Ukrtelecom is maandag getroffen door een grootschalige cyberaanval, waardoor klanten niet of nauwelijks verbinding konden maken met internet. Inmiddels worden de diensten weer hersteld, meldt BBC.

Ukrtelecom is een van de grootste providers in Oekraïne. Na de cyberaanval op maandag beperkte het bedrijf zelf de toegang tot internet voor klanten, zodat militaire gebruikers en vitale infrastructuur beschermd konden worden.

Volgens internetmonitor NetBlocks kreeg Ukrtelecom deze week de grootste verstoring te verwerken sinds de inval van Rusland in Oekraïne. De telecomprovider laat aan de BBC weten dat het sinds het begin van de oorlog op 80 procent van zijn volledige capaciteit werkt.

De aanval van maandag is volledig geneutraliseerd, schrijft de Staatsdienst voor Speciale Communicatie en Informatiebescherming van Oekraïne. In een aparte verklaring zei voorzitter Yurii Shchyhol dat "de eerste cyberoorlog in de menselijke geschiedenis" op komst is.