Het online forum Reddit laat dit jaar zijn kunstproject r/Place terugkeren. Vanaf 1 april kunnen mensen vier dagen lang meehelpen een groot wit vlak met kleuren te vullen zodat een groot kunstwerk ontstaat, meldt het forum maandag.

De eerste versie van Place kwam in 2017 online op Reddit. Destijds werkten ruim een miljoen gebruikers mee aan het kunstwerk. Bij Place kunnen mensen elke vijf minuten één pixel een kleur geven. In totaal zijn er een miljoen pixels die ingekleurd kunnen worden.

Omdat enorm veel verschillende mensen de pixels vullen, ontstaan er uiteindelijk kleurvlakken en afbeeldingen. In de vorige versie van Place werd bijvoorbeeld de Mona Lisa nagemaakt en doken er vlaggen van verschillende landen op.

Place werd bedacht door Josh Wardle, die inmiddels bekend is als de maker van het populaire online puzzelspel Wordle. In 2017 werd het kunstproject als 1 aprilgrap uitgebracht op Reddit, maar sindsdien krijgt het forum naar eigen zeggen jaarlijks de vraag of het experiment terugkeert.

Reddit-topman Alex Le zegt dat het project bedoeld is om "de magie van online groepen, gesprekken en samenwerking te demonstreren". "We weten van het originele experiment dat mensen online van nature al veel samenwerken", zegt hij. "We zijn benieuwd wat er dit jaar gebeurt en of wij er iets van kunnen leren om het platform beter te maken."