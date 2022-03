Ruimtevaartbedrijf SpaceX stopt voor onbepaalde tijd met de productie van nieuwe Crew Dragon-capsules, waarmee astronauten van en naar het internationale ruimtestation ISS worden vervoerd. Dat zegt SpaceX-topvrouw Gwynne Shotwell maandag tegen Reuters.

SpaceX werkt op dit moment aan zijn vierde Crew Dragon-capsule. Dat zal voorlopig de laatste worden. Het bedrijf houdt de capsules in gebruik, maar denkt aan vier genoeg te hebben. Nadat de Crew Dragon-capsules zijn ingezet, worden ze hergebruikt voor nieuwe vluchten.

"We bouwen onze laatste capsule, maar we blijven wel onderdelen ontwikkelen", zegt Shotwell. Na elke vlucht worden beschadigde onderdelen van de capsules vervangen, zodat ze klaar zijn voor een nieuwe lancering.

De Crew Dragon werd aanvankelijk gemaakt voor het Commercial Crew Program van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Dat was een initiatief voor commerciële bedrijven om astronauten van en naar het ISS te vervoeren. Als onderdeel van het programma bracht SpaceX met de Crew Dragon vier groepen astronauten naar het ISS.

In de toekomst zal SpaceX nog veel vaker astronauten of ruimtetoeristen met de Crew Dragons vervoeren. Zo vertrekt volgende week een groep van vier particuliere astronauten met een Crew Dragon naar het ISS, die daar tien dagen zal verblijven.

Het is niet bekend of SpaceX later alsnog meer Crew Dragon-capsules zal bouwen. Die optie wordt door Shotwell opengehouden. Het bedrijf stopt op het moment veel geld in de bouw van zijn nieuwe Starship-raket, die bedoeld is om mensen uiteindelijk naar de maan en Mars te brengen.