De dwangsom die Apple begin dit jaar kreeg opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is opgelopen tot 50 miljoen euro, schrijft de toezichthouder maandag. Het techbedrijf had aanvankelijk een boete van 5 miljoen euro gekregen, omdat datingapps geen gebruik konden maken van de betaalsystemen van andere partijen in Apples App Store.

Apple werd eind vorig jaar door de ACM op de vingers getikt, omdat datingapps alleen gebruik konden maken van de betaalsystemen van Apple en niet van die van andere bedrijven. De marktwaakhond oordeelde dat dit niet eerlijk was en dat Apple zijn beleid moest aanpassen.

Het techbedrijf maakte toen het gebruik van alternatieve betaalsystemen mogelijk, maar het nieuwe beleid voldeed niet aan de eisen van de ACM. Er werden nog te veel drempels opgeworpen om te betalen via alternatieve betaalsystemen, vond de toezichthouder. Daarom moest Apple een dwangsom van 5 miljoen euro betalen.

Dat bedrag liep op. Elke week dat het beleid niet aan de eisen voldeed, kwam er 5 miljoen euro bij, tot een maximum van 50 miljoen euro. Dat maximum is dit weekend bereikt.

Apple diende zondag zijn aangepaste voorstel in bij de ACM, waar de marktwaakhond tevreden over is. Het nieuwe voorstel moet leiden tot definitieve voorwaarden voor datingappaanbieders die gebruik willen maken van de App Store, zegt de toezichthouder.

De ACM gaat het voorstel nog voorleggen aan de betrokken marktpartijen. Daarna beoordeelt zij of het kiezen van alternatieve betaalwijzen daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt voor de datingapps. Hoewel de ACM het voorstel van Apple nu wel goed vindt, moet het techbedrijf alsnog de boete van 50 miljoen euro betalen.