De chatapp WhatsApp test een manier om mediabestanden tot 2 GB te verzenden, schrijft WABetaInfo. Momenteel ligt de maximale grootte van deelbare bestanden op 100 MB.

Het is sinds 2017 mogelijk om bestanden naar anderen te sturen via WhatsApp. De limiet is sindsdien niet veranderd, waardoor grote bestanden verkleind moeten worden of niet verzonden kunnen worden.

WhatsApp is in Argentinië begonnen met het testen van een nieuw limiet van de bestandsgrootte. Sommige mensen kunnen nu bijvoorbeeld video's van maximaal 2 GB verzenden.

Het is niet bekend of het gaat om een tijdelijke test of dat WhatsApp van plan is om de mogelijkheid wereldwijd uit te brengen. Ook is onbekend wanneer de functie voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn.

Andere programma's hebben al verhoogde limieten. Zo staat WhatsApp-concurrent Telegram al sinds 2020 toe dat mensen bestanden van 2 GB naar elkaar sturen. Sinds 2014 was het bij die dienst al mogelijk om bestanden met een grootte van 1,5 GB naar elkaar te verzenden.