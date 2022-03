De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft het Russische cyberbeveiligingsbedrijf Kaspersky Lab op de lijst van bedrijven gezet die "een onacceptabel risico voor de nationale veiligheid" vormen. Dat blijkt uit berichtgeving van Bloomberg. Het is voor het eerst dat een Russisch bedrijf op die lijst terechtkomt.

Bedrijven in de Verenigde Staten mogen geen zaken doen met bedrijven die op de zwarte lijst staan. Zo mogen ze geen producten en diensten meer van Kaspersky afnemen.

Op de lijst staan veel Chinese bedrijven. Sinds vrijdag zijn ook China Telecom en China Mobile International USA aan de lijst toegevoegd. "Deze toevoegingen op de lijst zullen ons helpen om onze netwerken beter te beveiligen tegen bedreigingen van Chinese en Russische organisaties", zegt FCC-bestuurder Jessica Rosenworcel. De bedrijven worden verdacht van spionage voor de Chinese en de Russische staat en kunnen "het belang van de VS schaden".

Kaspersky zegt in een reactie op de beslissing van de toezichthouder dat het een politiek besluit is, vanwege de Russische inval in Oekraïne. "We blijven bereid om met Amerikaanse overheidsinstanties samen te werken om hun bezorgdheden weg te nemen", meldt Kaspersky.

Eerder deze maand werden Duitse bedrijven door de overheid gewaarschuwd voor het gebruik van producten van Kaspersky, vanwege een verhoogd risico op cyberaanvallen vanuit Rusland. In Nederland is software van Kaspersky sinds 2018 uitgefaseerd bij overheidsorganisaties. Dat gebeurde nadat toenmalig minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei dat het bedrijf de antivirusprogramma's zou kunnen gebruiken voor Russische spionage.

Of daar concrete aanwijzingen voor waren, is niet bekend. Kaspersky zegt integer te werken en daarvoor ook aanpassingen in de software te hebben gemaakt.