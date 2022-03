Het is vanaf vandaag niet meer mogelijk voor gedetineerden om de berichtendienst eMates te gebruiken. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft daartoe besloten, nadat het Openbaar Ministerie (OM) zorgen uitte over de controle van het systeem.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er voorlopig geen gebruik meer kan worden gemaakt van de berichtendienst. Het is niet duidelijk of, en zo ja, wanneer de dienst weer in gebruik genomen kan worden.

Met eMates kunnen gedetineerden mailen met mensen buiten de gevangenis. Een medewerker van DJI controleert inkomende e-mails en print die uit voor de gedetineerde. Die kan vervolgens antwoorden per handgeschreven brief, die wordt ingescand en gemaild.

Maar het OM zegt dat er geen goede afspraken zijn gemaakt door DJI en eMates over het gebruik van de dienst. Zo is er geen zicht op het systeem en is niet bekend of de app voldoet aan wettelijke eisen rondom de verwerking van persoonsgegevens.

Ook zegt het OM dat er tientallen berichten per gedetineerde per dag verstuurd kunnen worden. Per jaar worden zo'n 200.000 berichten via eMates verzonden. De controle op die berichten zou niet altijd voldoende zijn, meldt het OM. Dat heeft tot mogelijk gevolg dat een gedetineerde zijn criminele activiteiten vanuit de gevangenis kan voortzetten door berichten naar de buitenwereld te sturen.

Onderzoek naar afspraken en beveiliging

"De controle vindt daadwerkelijk plaats, maar vergt wel een forse inspanning", schrijft Weerwind. Volgens hem kent de communicatie per mail grotendeels dezelfde risico's als berichten per post.

De minister noemt het onacceptabel dat er geen sluitende afspraken met eMates zijn gemaakt en dat het toezicht tekortschiet. Er is een onderzoek gestart door een onafhankelijke partij, die zich onder meer over de beveiliging buigt.

Gedetineerden kunnen voorlopig gebruikmaken van reguliere post, telefonie en bezoek om contact te houden met relaties.