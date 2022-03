Tesla-directeur Elon Musk overweegt een nieuw socialemediaplatform te bouwen, schrijft hij op Twitter.

Een Twitter-gebruiker vroeg aan de Tesla-topman of hij overweegt een sociaalnetwerksite te ontwikkelen waar de vrijheid van meningsuiting de hoogste prioriteit heeft en waar propaganda de kop in gedrukt wordt. "Ik denk hier serieus over na", antwoordde Musk.

De laatste tijd levert Musk veel kritiek op sociale media en hun beleid. Volgens hem ondermijnt Twitter de democratie, omdat het bedrijf zich niet zou houden aan de basisprincipes van vrije meningsuiting.

Musk vroeg zijn volgers of ze vinden dat Twitter zich aan die principes houdt. "De uitslag van deze stemming is belangrijk", schreef hij erbij. "Kies zorgvuldig." In totaal stemden ruim twee miljoen mensen, waarvan 70 procent voor 'nee' koos.

Het is niet bekend of Musk daadwerkelijk een eigen socialemediaplatform bouwt. In het verleden ontstonden initiatieven van de miljardair vaker met een idee op Twitter.

Recent zijn verschillende platforms opgezet waarbij de vrijheid van meningsuiting als hoogste goed wordt gezien. Zo startte Donald Trump het netwerk TRUTH Social, nadat hij van Twitter was verbannen. Ook zijn Twitter-concurrenten Gettr en Parler opgezet. Geen van de platforms is er tot nu toe in geslaagd veel gebruikers naar zich toe te trekken.