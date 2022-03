Apple heeft zijn betaalsysteem Apple Pay gesloten voor Mir, het grootste betaalsysteem in Rusland. Per abuis bleef het via de dienst mogelijk om Apple Pay te gebruiken, ondanks dat Apple die mogelijkheid eerder had gesloten vanwege de oorlog in Oekraïne.

Sinds begin maart zouden Russen geen toegang meer moeten hebben tot Apple Pay. Maar de dienst bleef beschikbaar via het Russische betaalsysteem Mir, totdat Apple de toegang vorige week alsnog introk. Dat meldt het Russische NSPK, de uitbater van Mir tegen Reuters.

"Apple heeft NSPK laten weten dat de ondersteuning voor Mir-kaarten in de Apple Pay-betaaldienst stopt", zegt de NSPK. "Vanaf 24 maart kunnen mensen geen nieuwe Mir-kaarten meer toevoegen aan Apple Pay. Voor eerder gekoppelde kaarten zal de ondersteuning in de komende dagen worden gestopt."

Google heeft de afgelopen week eveneens actie ondernomen. Het bedrijf werkte met een test waarmee Russen hun Mir-kaarten aan Google Pay konden koppelen. Maar ook die dienst werd gepauzeerd, volgens Google "vanwege een verstoring van de betalingsdiensten buiten onze macht".

Mir werd door de Centrale Bank van Rusland opgezet nadat verschillende landen in 2014 sancties hadden opgelegd na de annexatie van de Krim. Inmiddels worden betaalkaarten van Mir in zo'n 25 procent van alle transacties in het land gebruikt. Na de Russische inval in Oekraïne eind februari van dit jaar werden betaalkaarten van andere financiële instellingen al ontkoppeld van Apple Pay en Google Pay.