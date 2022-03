Twee voormalige werknemers van TikTok hebben het bedrijf aangeklaagd omdat ze naar eigen zeggen niet genoeg emotionele steun hebben gekregen bij hun moderatiewerk. Daarvoor moesten ze onder meer gerapporteerde berichten bekijken, die vaak extreem geweld bevatten, schrijven ze in hun aanklacht (pdf).

Volgens de oud-werknemers hebben TikTok en moederbedrijf ByteDance de arbeidswet in de Amerikaanse staat Californië overtreden door niet voldoende geestelijke ondersteuning te bieden. De bedrijven zouden volgens hen hebben geweten wat de mentale risico's van hun werk zijn.

De aanklagers zeggen dat de bedrijven hen dwongen om zeer veel extreme content te bekijken, omdat ze anders hun doelen niet haalden. Ook moesten ze contracten ondertekenen die hen ervan weerhielden om naar buiten te brengen wat ze tijdens hun werk zagen.

In de aanklacht staat dat de oud-werknemers regelmatig twaalf uur per dag werkten en daarbij extreme beelden moesten beoordelen. Zo kregen ze video's met kindermisbruik, verkrachtingen, onthoofdingen en moorden te zien. Daarnaast werden ze regelmatig blootgesteld aan haatberichten en complottheorieën, waar hun mentale gezondheid ook onder te lijden zou hebben gehad.

De aanklagers hopen dat meer TikTok-werknemers zich melden, zodat een massaclaim kan worden ingediend tegen het bedrijf.

Dit soort rechtszaken en berichten zijn niet nieuw. In 2018 werd een soortgelijke zaak aangespannen tegen Facebook, dat zijn moderatoren niet goed genoeg had beschermd. In 2020 schikte het bedrijf van Mark Zuckerberg voor omgerekend 48 miljoen euro met meer dan elfduizend moderatoren die mentale gezondheidsproblemen hadden overgehouden aan hun werk.