Apple werkt aan een abonnementsdienst voor apparaten zoals de iPhone en iPad, melden ingewijden aan het meestal goed geïnformeerde Bloomberg. In plaats van in een keer honderden euro's te betalen om een iPhone te kopen, zouden mensen maandelijks kunnen betalen om de telefoon te gebruiken.

De verwachting is dat Apple aan het einde van dit jaar begint met zijn abonnementsdienst, schrijft het persbureau.

Apple werkt voor muziekdienst Apple Music en opslagdienst iCloud al met maandelijkse betalingen. Daar zou deze nieuwe dienst op gaan lijken, vergelijkbaar met het leasen van een auto. Zo zou Apple meer omzet kunnen genereren. Ook zouden consumenten erdoor geholpen worden, omdat zij minder geld in één keer hoeven te betalen voor een nieuw apparaat.

Meteen een nieuwe iPhone

In Nederland kunnen consumenten al maandelijks voor hun telefoon betalen, maar dan gebeurt dat via de winkel of de provider. Wat een abonnement bij Apple moet kosten, is niet bekend.

Apple werkt al meerdere maanden aan dit project, waarbij ook is besproken om klanten van apparaat te laten wisselen zodra een nieuwe versie uitkomt. Dat gebeurt doorgaans elk jaar.