Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over een wetswijziging voor digitale markten (DMA). Die regelgeving moet voorkomen dat grote technologiebedrijven als Google, Meta, Amazon en Apple hun macht misbruiken.

PvdA'er Paul Tang onderhandelde namens het Europees Parlement over de voorstellen en spreekt van een wet die "het internet fundamenteel zal veranderen". Volgens hem wordt machtsmisbruik door "big tech" verboden en zwaar bestraft. "Hierdoor krijgen concurrerende bedrijven eindelijk een kans en consumenten weer macht over hun eigen data", zegt Tang.

Gebruikers kunnen dankzij de nieuwe regels straks via verschillende applicaties berichten naar elkaar sturen, bijvoorbeeld van Signal naar WhatsApp en andersom. "Een echte gamechanger", aldus de PvdA'er.

Houden de techreuzen zich niet aan de regels, dan riskeren ze hoge boetes of kunnen ze zelfs opgebroken worden, legt Tang uit. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram moet afstaan. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving in 2023 ingaat.