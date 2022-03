Hackers die opereren onder de vlag van hackerscollectief Anonymous beweren meer dan 35.000 gevoelige bestanden te hebben gestolen van de Centrale Bank van Rusland, schrijft de groep donderdag op Twitter.

De aanval is onderdeel van de cyberoorlog die het collectief voert tegen de Russische staat, als reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

De claim van de hackgroep kan niet onafhankelijk gecontroleerd worden, maar eerdere hackaanvallen van het collectief op Rusland waren succesvol. De groep dreigt de gestolen bestanden binnen 48 uur openbaar te maken. Onder de bestanden zouden ook "geheime afspraken" van de bank zijn.

Eind februari hackte Anonymous verschillende systemen van de Russische overheid. Onder meer de website van het Russische ministerie van Defensie werd daarbij uit de lucht gehaald.

Hackgroep viel eerder Russische doelen aan

Bij eerdere aanvallen legde de groep ook de netwerken van de Russische staatstelevisie RT plat. Verder waren de websites van het Kremlin, het Russische parlement, het ministerie van Defensie in Moskou en andere overheidsdiensten eerder doelwit van de groep.

Anonymous is een internationale groep hackers die regelmatig digitale aanvallen op overheden uitvoeren. Zo hebben ze eerder computersystemen van de Verenigde Staten en China onder vuur genomen.

"We zijn ervan overtuigd dat sancties geen effect hebben op het criminele regime van Poetin. We roepen landen die Oekraïne steunen op de banden met Rusland te verbreken en Russische ambassadeurs uit te zetten", liet Anonymous eerder weten. Volgens de groep is de strijd in Oekraïne geen gevecht tussen de NAVO en Rusland, "maar tussen democratie en fascisme".