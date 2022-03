De politie in de Engelse hoofdstad Londen heeft zeven verdachten aangehouden die mogelijk connecties zouden hebben met hackgroep Lapsus$, de groep die recentelijk aanvallen uitvoerde op NVIDIA, Okta en Microsoft. Dat schrijft BBC News donderdag.

"Zeven mensen tussen de 16 en 21 jaar oud zijn gearresteerd in verband met een onderzoek naar een hackgroep", zegt de politie tegen het medium. Inmiddels zijn de verdachten alweer vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. "Dat onderzoek loopt nog steeds", aldus de politie tegen BBC News.

Lapsus$ voerde recentelijk hacks uit op grote techbedrijven. Het laatste slachtoffer is Microsoft, waar stukken software van zoekmachine Bing en spraakassistent Cortana werden buitgemaakt. Ook kwam afgelopen week naar buiten dat de groep een aanval heeft uitgevoerd op authenticatiesoftwareleverancier Okta, een bedrijf dat diensten levert aan Apple en Amazon.

Eerder op donderdag kwam naar buiten dat het meesterbrein achter de hackgroep mogelijk een tiener uit Engeland zou zijn. Volgens BBC News heeft de politie niet laten weten of de tiener een van de zeven gearresteerden was.

BBC News zegt met de vader van de tiener gesproken te hebben. De man was niet op de hoogte van de mogelijke daden van zijn zoon. "Tot voor kort had ik hier nog nooit van gehoord. Hij heeft nooit over hacken gesproken, maar hij is erg goed met computers en brengt veel tijd op de computer door", zei de vader tegen BBC News.