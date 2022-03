Leren over de verkeersregels met een nieuwe ANWB-game voor kinderen en berichten op Instagram zijn eindelijk weer op chronologische volgorde te bekijken. Dit zijn de apps van de week.

ANWB Streetwise

Veilig Verkeer Nederland leert kinderen sinds kort over verkeersregels via de populaire game Minecraft. De ANWB doet dit nu met de nieuwe smartphoneapp Streetwise. In deze app maak je de wereld stukje voor stukje veiliger door vragen te beantwoorden over het verkeer.

Het hoofdpersonage in Streetwise komt in de buurt allerlei 'straatwacko's' tegen: mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Per wacko krijg je een reeks vragen voorgeschoteld over het verkeer, bijvoorbeeld wie er voorrang heeft in bepaalde situaties of wat verkeersborden betekenen. Heb je alle vragen goed, dan maak je een deel van de buurt weer veilig.

Aan het eind van elk level kom je een baasgevecht tegen, waarbij je een selectie van eerdere vragen moet herhalen om de levensbalk van een extra gevaarlijke wacko te verminderen. Ook zijn er bonuslevels te vinden waarmee je naar buiten moet. Die zijn enkel samen met met een ouder of verzorger te spelen.

Download ANWB Streetwise voor Android of iOS (gratis).

32 Zo werkt ANWB Streetwise

Instagram

Eindelijk is het mogelijk om op Instagram de chronologische tijdlijn terug te krijgen. Dat betekent dat de nieuwste berichten bovenaan staan, in plaats van dat de tijdlijn is gebaseerd op een algoritme.

Vroeger was de chronologische tijdlijn de standaard, maar in 2016 veranderde dat. Instagram besloot dat een algoritme nodig was om mensen langer in de app te houden en vaker terug te laten keren. Sindsdien klagen gebruikers dat ze berichten van hun favoriete accounts missen.

Je verandert van optie door linksboven op 'Instagram' of 'Startpagina' te tikken. Daar kies je voor 'Volgend' als je een chronologische tijdlijn wil zien, of 'Favorieten' als je alleen de berichten van een selectie aan accounts wil checken. Het grote nadeel is dat deze nieuwe opties niet als standaard ingeschakeld kunnen worden. Start je de app later weer op, dan krijg je de algoritmische tijdlijn weer terug.

De nieuwe chronologische tijdlijn is alleen beschikbaar in de apps voor Android en iOS.

Download Instagram voor Android of iOS (gratis).

Twitter

Het is in de iOS-app voor Twitter nu makkelijker om zelf gifjes te maken. Je hebt daar alleen de camera van je telefoon voor nodig. Tik op het camera-icoontje om zelf beelden toe te voegen en kies voor de optie 'gif'.

Vervolgens maak je een kleine video die als gif wordt afgespeeld binnen je tweet. Je krijgt de mogelijkheid om deze gif herhalend af te laten spelen of als een boomerang heen en weer te laten gaan. De beelden worden ook als gif opgeslagen op je telefoon.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe functie voor Android-gebruikers beschikbaar komt.

Net als Instagram zit ook Twitter aan de chronologische tijdlijn te sleutelen. Eerder deze maand introduceerde Twitter een nieuwe functie waardoor iedereen standaard een tijdlijn kreeg gebaseerd op een algoritme. De chronologische tijdlijn stond in een andere tab. Gebruikers waren zo boos, dat de update een week later weer werd teruggedraaid.

Download Twitter voor Android of iOS (gratis).