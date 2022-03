Apple verkoopt zijn slimme HomePod Mini-luidsprekers vanaf vandaag in Nederland. De eerste Apple-speaker werd vijf jaar geleden onthuld, maar was nog niet officieel in ons land verkrijgbaar.

De HomePod Mini staat voortaan in de online webwinkel van de techreus. Ook zal hij in fysieke winkels van Apple worden aangeboden. Hij wordt verkocht voor 109 euro in het zwart, wit, oranje, geel en donkerblauw.

De speaker heeft een ingebouwde microfoon, zodat je met stemassistent Siri bijvoorbeeld muziek kan aanzetten of slimme lampen kan bedienen. Daarmee is het een concurrent voor de Nest-luidspreker die Google al langer in Nederland verkoopt.

Bovenop zit een schermpje dat opkleurt zodra je met Siri spreekt. Ook kun je met twee knoppen het volume aanpassen. Door een iPhone tegen de HomePod Mini aan te houden, kun je de muziek op je telefoon daar snel op afspelen.

Hoewel Apple de HomePod nu pas officieel in Nederland verkoopt, was de luidspreker al langer via webwinkels verkrijgbaar. Je kreeg dan een geïmporteerd buitenlands model, dat nog niet met Nederlandse stembediening werkte.

Inmiddels heeft Apple een software-update voor de speakers uitgebracht, waarmee Siri de Nederlandse taal spreekt en kan begrijpen. Die update werkt ook op eerder verkochte HomePods.