Het meesterbrein achter hackgroep Lapsus$, de groep die in de afgelopen weken meermaals hackaanvallen uitvoerde op onder andere Microsoft, Okta en NVIDIA, blijkt een Engelse jongen van zestien jaar oud. Dat schrijft persbureau Bloomberg woensdag na onderzoek naar de hackgroep.

De tiener blijkt in Engeland te wonen, op ongeveer 5 kilometer afstand van de University of Oxford. Bloomberg komt aan de informatie via onderzoekers van techbedrijven die door de hackgroep zijn getroffen.

Volgens die onderzoekers is de jonge hacker nog niet opgespoord door Britse opsporingsdiensten. Ook zou niet iedere aanval die door Lapsus$ is uitgevoerd afkomstig zijn van de tiener.

Journalisten van het persbureau hebben de moeder van de tiener opgezocht en via een videodeurbel met haar kunnen spreken. Ze wilde niet ingaan op de kwestie en wilde ook niet dat haar zoon met de journalisten sprak. Ze noemde de kwestie iets voor de opsporingsdiensten.

De Engelse tiener wordt bijgestaan door een tiener uit Brazilië, schrijft Bloomberg verder. In totaal zijn zeven accounts gelinkt aan de hackgroep. Daarvan zou één hacker zo goed zijn in zijn werk, dat eerst werd verondersteld dat het werk dat hij deed geautomatiseerd was.

Groep richt zich op grote techbedrijven

Lapsus$ kwam de afgelopen weken meermaals in het nieuws doordat het verschillende aanvallen op grote techbedrijven heeft uitgevoerd.

Eerst waren Samsung en chipmaker NVIDIA het doelwit en afgelopen week werd duidelijk dat ook authenticatiesoftwareleverancier Okta en techgigant Microsoft getroffen waren. Zowel Okta als Microsoft zegt dat de schade door de aanval beperkt is gebleven.