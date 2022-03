NASA vraagt commerciële bedrijven mee te denken over de ontwikkeling van een nieuwe maanlander. Dat betekent dat de maanlander van SpaceX mogelijk niet de enige is die mensen op de maan moet zetten als onderdeel van NASA's nieuwe Artemis-programma.

NASA is van plan om rond 2025 voor het eerst in ruim vijftig jaar weer Amerikaanse astronauten op de maan te zetten. "We verwachten dat er twee bedrijven komen die onder leiding van NASA veilig astronauten op het maanoppervlak kunnen zetten", zegt programmamanager Lisa Watson-Morgan.

In april vorig jaar besloot NASA nog om voor de bouw van een maanlander alleen SpaceX een contract aan te bieden. Met het contract was 2,9 miljard dollar gemoeid. De bedrijven Blue Origin en Dynetics, die ook een gooi deden naar het contract, vielen buiten de boot.

Het originele idee van NASA was om twee bedrijven te kiezen die maanlanders konden ontwikkelen. Uiteindelijk kwam de organisatie uit op één partij, om kosten te drukken.

NASA kreeg daarop kritiek van Dynetics en Blue Origin. Dat laatstgenoemde bedrijf startte nog een rechtszaak om het contract alsnog binnen te halen, maar dat mislukte. De zaak zorgde er wel voor dat SpaceX zijn werkzaamheden aan de maanlander zeven maanden lang stil moest leggen.

Het is niet bekend of NASA nu alsnog meer budget krijgt. De ruimtevaartorganisatie lijkt vooruit te lopen op komende week, wanneer het Witte Huis zijn plannen voor de federale begroting voor 2023 presenteert.