Google test de mogelijkheid om gebruikers van apps direct aan ontwikkelaars te laten betalen. Daarmee wil Google een alternatief bieden voor betalingen via zijn eigen Play Store. De laatste jaren is er geregeld kritiek op de hoge vergoedingen die Google rekent voor aankopen via zijn winkel. Ook zijn er toenemende zorgen over de marktmacht van het bedrijf en die van concurrent Apple, die eveneens een eigen appwinkel heeft.

Het nieuwe systeem, dat Google als een experiment beschouwt, begint eerst met streamingdienst Spotify. Als een gebruiker ervoor kiest om het abonnementsgeld rechtstreeks aan Spotify te betalen, zal het muziekplatform naar verluidt niet 15 procent aan Google hoeven af te staan. Een woordvoerder van Google benadrukte dat het bedrijf de financiële voorwaarden nog niet heeft geregeld.

Critici menen dat mensen de laatste jaren te veel hebben betaald voor aankopen via appwinkels van bedrijven als Google en Apple. De Amerikaanse techbedrijven zouden hun marktmacht hebben misbruikt door beperkende voorwaarden op te leggen. Zo werden ontwikkelaars verplicht om apps en in-appaankopen uitsluitend via de appstores aan te bieden. De techbedrijven rekenden daar commissies tot wel 30 procent voor. In verschillende landen zijn claims tegen de bedrijven ingediend.

Google halveerde eerder al de afdracht die appontwikkelaars moeten doen als ze abonnementen verkopen in hun apps via de Google Play Store. De prijsverlaging van 30 naar 15 procent bij Google geldt alleen voor abonnementen. Voor zaken als in-appaankopen in spelletjes moet nog gewoon 30 procent commissie worden afgedragen aan het techbedrijf.