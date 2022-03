Stephen Wilhite is vorige week maandag op 74-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt zijn vrouw woensdag aan The Verge. In 1987 bedacht hij het .gif-bestand, waarmee bewegende afbeeldingen constant herhaald konden worden.

Wilhite begon zijn carrière bij CompuServe, de eerste grote commerciële internetaanbieder in de Verenigde Staten. Eind jaren tachtig ontwikkelde hij de Graphics Interchange Format (GIF). "Hij werkte er thuis aan en bracht het naar zijn werk toen hij het had geperfectioneerd", zegt zijn vrouw Kathleen tegen The Verge. "Hij bedacht alles in zijn hoofd en programmeerde het vervolgens op de computer."

Aanvankelijk was een gif iets anders dan de bewegende plaatjes die tegenwoordig veel online worden gedeeld. Met het bestand konden hoogwaardige afbeeldingen zodanig worden verkleind, dat ze beschikbaar werden voor de lage internetsnelheden van toen.

Pas jaren later werden gifjes echt populair. Wilhite werkte nog tot in de jaren negentig bij CompuServe, maar na een beroerte stopte hij met werken. CompuServe werd later gekocht door AOL en dat bedrijf liet de gif-patenten verlopen.

Het .gif-bestand kwam in de publieke domein. Online gingen creatievelingen ermee aan de slag om simpele bewegende afbeeldingen te plaatsen. Tegenwoordig zijn gifjes niet meer van het internet weg te denken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om een emotie weer te geven of simpelweg ingezet omdat ze grappig zijn.

Overigens was de uitspraak van 'GIF' ook lange tijd een punt van discussie. Waar sommige mensen het uitspreken als het Engelse 'give', hield Wilhite altijd vast aan de uitspraak 'djif'. Daar maakte hij nog een punt van toen hij in 2013 een Webby Lifetime Achievement Award won, voor zijn bijdrage aan het internet.