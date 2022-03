De Nederlandse providers KPN, T-Mobile en Vodafone zullen ook na maart nog gratis bel- en sms-verkeer van en naar Oekraïne aanbieden. Dat zeggen de telecomaanbieders tegen NU.nl. Aanvankelijk waren de providers van plan om tot eind maart geen kosten te rekenen, maar dat nu wordt verlengd.

Klanten van de providers kunnen vanwege de oorlog in Oekraïne gratis bellen en sms'en van en naar Oekraïne. De telecomaanbieders zeggen dat ze klanten zo beter contact kunnen houden met vrienden en familie die in het land verblijven.

T-Mobile laat weten dat het bel- en sms-verkeer in elk geval tot juli 2022 gratis blijft van en naar Oekraïne. Dat geldt voor particuliere en zakelijke klanten en ook voor de merken Ben, Simpel en Tele2, die onder T-Mobile vallen.

Vodafone zegt in elk geval met een maand te verlengen. "Eind april kijken we dan weer verder", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "We zeiden aanvankelijk dat we een maand gratis zouden bieden, maar de onzekerheden in Oekraïne houden aan, dus verlengen we."

Ook KPN verlengt het aanbod om gratis te bellen en sms'en met mensen in Oekraïne, en andersom. "We hopen natuurlijk dat we er op een gegeven moment mee kunnen stoppen, maar gezien de omstandigheden kan dat nu nog niet", zegt een woordvoerder. Het is niet bekend tot wanneer het bel- en sms-verkeer met Oekraïne gratis blijft bij KPN.

Ook prepaid-simkaarten beschikbaar

Eerder werd bekend dat Vodafone 12.000 prepaid-simkaarten aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland beschikbaar stelt. Daarmee krijgen zij 6 GB aan data en 20 euro beltegoed om te verbruiken.

KPN zegt dat ook te doen. Vanuit de provider zijn 10.000 simkaarten beschikbaar gesteld, die onder vluchtelingen verspreid kunnen worden. De woordvoerder wilde niet zeggen hoeveel data en beltegoed er op de kaarten staan. "Het is een ruimhartig tegoed."

T-Mobile zegt desgevraagd ook simkaarten uit te delen. Het is niet bekend om hoeveel prepaidkaarten het gaat. Een woordvoerder zegt dat er 50 GB aan data op staat.