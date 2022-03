Het bedrijf Nothing brengt aanstaande zomer zijn eerste smartphone op de markt. Nothing-CEO en medeoprichter van OnePlus Carl Pei maakte in een livestream de eerste details rond het toestel bekend.

Beelden van de Nothing phone (1) werden nog niet getoond. Het bedrijf was sowieso erg schaars met het delen van informatie. Pei zegt alleen dat de phone (1) 'deze zomer' moet verschijnen. Wanneer precies is niet bekend.

De telefoon werkt met Nothing OS, een nieuwe softwarelaag die over Android heen wordt gelegd. Ook merken als Samsung en OnePlus doen dat met hun software. Nothing deelde wel de eerste beelden van zijn besturingssysteem, met ronde app-iconen en widgets.

Phone (1) wordt daarnaast voorzien van een Qualcomm Snapdragon-chip. Chips van dat merk zijn in de meeste Android-toestellen te vinden. Welke versie Nothing gebruikt is onbekend. Pei belooft in de komende maanden meer uit de doeken te doen over de telefoon.

Nothing heeft al een product op de markt gebracht: de ear (1). Dat zijn draadloze oordoppen met ruisonderdrukking. Ze vielen op vanwege hun transparante behuizing, waardoor de onderdelen aan de binnenkant te zien zijn. Of Nothing die lijn doortrekt naar de telefoon is nog onduidelijk.