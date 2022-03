Instagram maakt het na vijf jaar weer mogelijk om foto's en video's op chronologische volgorde te laten zien. Gebruikers van de app moeten de functie wel zelf aanzetten.

In 2016 stopt Instagram met het chronologisch weergeven van berichten op de tijdlijn. Het bedrijf maakte vanaf dat moment gebruik van een algoritme dat bepaalde welke foto's en video's het meest relevant voor de gebruiker waren. Die kwamen vervolgens bovenaan te staan.

Daardoor kwam het voor dat oudere berichten bovenaan kwamen te staan. Veel gebruikers klaagden ook dat ze berichten van vrienden niet meer op hun tijdlijn zagen verschijnen.

Vorig jaar in december kondigde Instagram al aan om het oude overzicht weer terug te brengen. Het bedrijf is momenteel bezig om de update wereldwijd beschikbaar te stellen. Het kan dus zijn dat je er even op moet wachten.

Negatief zelfbeeld door Instagram

Na de update kunnen gebruikers zelf kiezen welke tijdlijn ze gebruiken. Dat kan door op het Instagram-logo te tikken. Vervolgens zijn er drie opties. Een ervan is het algoritme-overzicht, daarna kun je kiezen voor 'Volgend' en 'Favorieten'.

Het Volgend-overzicht is de chronologische weergave, met de nieuwste berichten bovenaan. Daarnaast kun je tot vijftig accounts als favoriet aanmerken voor het Favorieten-overzicht. Berichten van die accounts komen hoger in de tijdlijn te staan. Anderen kunnen niet zien wie er als favoriet zijn aangemerkt.

Met de keuzemogelijkheden krijgen gebruikers meer invloed op wat ze te zien krijgen. Ook komt Instagram zo tegemoet aan kritiek die eerder op de app werd geuit. Zo bleek dat berichten die Instagram aan tieners voorschotelden in veel gevallen negatief voor hun zelfbeeld waren.