Heb je alle seizoenen van je favoriete series gezien en je lievelingsfilms al tien keer bekeken? Met deze tip zoek je in Netflix buiten je comfortzone.

Netflix werkt met redelijk strakke algoritmes, die bijhouden wat je kijkt en wat je leuk vindt. Op basis daarvan raadt de dienst je weer nieuwe films en series aan, die meestal dus erg lijken op wat je daarvoor hebt bekeken.

Dat is hartstikke handig, maar zorgt er ook voor dat je in een soort Netflix-bubbel kan belanden. Voor je het weet kijk je alleen nog maar scifi-series of fantasy-films, terwijl je misschien wel eens wat anders wil proberen.

Categorieën

Op de achtergrond deelt Netflix al zijn content in in verschillende categorieën. Soms worden die aan je getoond: als je vaak Nederlandse dingen kijkt, zal de categorie met Nederlandse films en series eerder aan je worden gepresenteerd. Maar meestal zijn die categorieën verborgen en kun je niet zomaar tussen de verschillende secties neuzen.

Daardoor wordt je misschien minder geprikkeld door het aanbod van Netflix, maar er is een manier om weer wat nieuws te ontdekken. Al die verschillende categorieën hebben namelijk hun eigen code, die je zelf kunt invoeren. Daarvoor moet je Netflix wel via een browser gebruiken, maar als je iets hebt gevonden, kun je daarna natuurlijk op je tv verder kijken.

Cijfercodes Netflix

In je browser ga je naar https://www.netflix.com/browse/genre/[CODE], met op die laatste plek dus een bijbehorende cijfercode. Het aantal categorieën is enorm, maar we geven graag een paar voorbeelden.

Zo heeft content uit elk land een eigen code: met het cijfer 10606 tover je allerlei Nederlandse films tevoorschijn, 262 is voor Belgische producties. Wil je stand-upcomedy zien, dan ga je voor 11559. De code 6839 levert allerlei documentaires op, terwijl 1255 je naar romantische drama’s brengt. En schaam je vooral niet als je nu al zin hebt in kerstfilms: kijk maar eens in categorie 1394527.

Interessant is dat veel categorieën ook weer zijn onderverdeeld in subgenres. Met code 7424 vind je bijvoorbeeld alle Japanse animatieseries (anime) op Netflix, terwijl 10695 specifiek anime-horror oplevert. 1365 brengt je alle actie- en avonturenfilms, terwijl je met 46576 klassieke actiefilms als Top Gun oproept.

De hele lijst

Het voert te ver om álle codes hier op te schrijven, daarvoor kun je terecht op allerlei websites die de codes hebben verzameld, zoals Netflix-codes. Hier vind je een handige lijst met allerlei verschillende categorieën. What’s On Netflix heeft een bizar compleet overzicht met duizenden categorieën. Dit is echter wel gebaseerd op de Amerikaanse Netflix, waardoor niet elke code hier in Nederland een resultaat zal opleveren.

Overigens bestaan er ook plug-ins voor Chrome en Firefox die het mogelijk maken om nog makkelijker in deze categorieën te duiken, zoals All Netflix Categories of Hidden Categories.