Indonesië werkt aan nieuwe wetgeving die 'onwettige' informatie op internet- en socialemediaplatforms moet tegengaan. Dat meldt persbureau Reuters woensdag op basis van zes anonieme bronnen die betrokken zouden zijn bij de totstandkoming van de wet.

Het zou gaan om een van de strengste wetten wereldwijd op dit gebied, waardoor platforms verplicht worden inhoud die als onwettig wordt bestempeld binnen korte tijd te verwijderen.

De bronnen vertellen aan Reuters dat verzoeken kunnen gaan over zaken als veiligheid, terrorisme, openbare orde en kinderpornografie. Volgens de ambtenaren treedt de nieuwe wet per juni in.

Uiterlijk vier uur nadat een overheidsinstantie content als 'onwettig' heeft bestempeld en een dringend verzoek tot verwijdering heeft ingediend, moet de onwettige inhoud offline zijn gehaald door het techbedrijf. Verzoeken die minder urgentie hebben, moeten binnen 24 uur worden verwijderd. Alle overheidsinstanties kunnen een verwijderingsaanvraag doen.

Als bedrijven er niet in slagen de inhoud te verwijderen, zullen ze per bericht worden beboet. Hoe langer de content online blijft staan, hoe hoger de boete wordt.

Twee bronnen zeggen tegen Reuters dat een bedrijf dat meermaals niet voldoet aan een verzoek tot verwijdering, uiteindelijk verboden kan worden in het land. Personeel van het bedrijf zou daarnaast strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Indonesië behoort tot de tien grootste markten voor socialemediabedrijven. Platforms als TikTok, YouTube en Facebook zijn er razend populair en zijn samen meer dan 70 miljard dollar (63,5 miljard euro) waard.