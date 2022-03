Zoom heeft een nieuwe functie uitgebracht die gebruikers de mogelijkheid geeft hun hoofd tijdens een videobelgesprek te vervangen door dat van een dier. Dat meldt de videobeldienst dinsdag.

Het was al mogelijk om tijdens een videogesprek je achtergrond wazig te maken, maar door de nieuwe functionaliteit kunnen gebruikers hun uiterlijk compleet verbergen. De avatars van dieren zijn bedoeld om videogesprekken vrolijker te maken, schrijft Zoom.

In eerste instantie kan alleen gekozen worden uit avatars van dieren, maar het bedrijf sluit niet uit dat het in de toekomst met meer mogelijkheden komt. Uit eerste beelden van de nieuwe optie in Zoom blijkt dat gebruikers in ieder geval kunnen kiezen uit het hoofd van een hond, kat, vos, koe, wasbeer en konijn.

De nieuwe optie is beschikbaar in de Zoom-app op Windows, Mac en iOS. Gebruikers die met versie 5.10.0 van het programma werken, kunnen gebruikmaken van de avatars. De functie staat in het menu waar ook de achtergrond wazig gemaakt kan worden.