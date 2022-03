Naar aanleiding van een klacht vanuit Nederland heeft internationaal recruitmentbedrijf Michael Page een boete van 240.000 euro opgelegd gekregen door de Spaanse privacywaakhond AEPD. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Een Nederlandse vrouw wilde inzien welke persoonsgegevens worden gebruikt door Michael Page, maar moest daarvoor onterecht eerst een volledige kopie van haar identiteitsbewijs en verzekeringspas sturen. Ook eiste het recruitmentbureau een kopie van een recente energie- of waterrekening, om te controleren of haar adres klopte.

Daarop diende de vrouw een klacht in bij de AP. De privacywaakhond zegt dat het bureau die persoonsgegevens niet nodig had. De vrouw had namelijk ook een account bij Michael Page, waar alleen zij toegang tot had. Volgens de toezichthouder zou dat moeten volstaan als identificatiemiddel. Daarnaast is het opvragen van een identiteitsbewijs een erg zwaar middel. Volgens de AP mogen organisaties dat alleen doen in zeer uitzonderlijke gevallen, zoals bij wettelijke verplichting.

De Nederlandse privacywaakhond zette de klacht door naar de AEPD, omdat Michael Page daar een vestiging heeft. De Spaanse toezichthouder voerde het onderzoek samen met de AP uit. De AEPD (pdf) oordeelde dat het recruitmentbureau niet naar extra persoonsgegevens had mogen vragen en legde het bedrijf een boete op van 240.000 euro.