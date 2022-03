WhatsApp is bezig met de uitrol van een nieuwe functie, die gebruikers in staat stelt met emoji's op berichten te reageren. De functie is nu alleen nog beschikbaar voor sommige testers van een bètaversie van de Android-app, schrijft WABetaInfo maandag.

Een emojireactie betekent dat gebruikers een emoji op een bericht in het chatvenster kunnen plakken. Zo kan iemand met een lachend gezichtje reageren op een grap, zonder daarvoor een nieuw bericht te versturen. WhatsApp is niet het eerste platform waarbij je emoji's als reactie kunt plaatsen: de zakelijke berichtendienst Slack, het videobelplatform Discord en Telegram hebben een soortgelijke functie.

De reactiefunctie is beschikbaar in bètaversie 2.22.8.3. WABetaInfo kwam de functie in september vorig jaar al tegen in een testversie. Nu is die beschikbaar gemaakt voor een aantal testers. De testers kunnen reageren met zes verschillende emoji's. Of er in de toekomst meer soorten reacties worden toegevoegd, is niet bekend.

Hoewel de functie nog niet voor iedereen beschikbaar is, moet iedere gebruiker de reactie wel kunnen zien, meldt WABetaInfo. Het is nog niet duidelijk wanneer iedere gebruiker een emojireactie kan plaatsen bij WhatsApp-berichten.