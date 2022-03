Okta, een bedrijf dat authenticatiesoftware maakt voor het beveiligen van applicaties, onderzoekt of het gehackt is. Onder meer Amazon en Apple gebruiken de software van de start-up uit San Francisco.

Hackersgroep LAPSUS$ plaatste maandagavond afbeeldingen op Telegram, waarop de interne werkomgeving van Okta zichtbaar is. In een begeleidend bericht zegt de groep dat het zich "alleen op Okta-klanten" focust. Wat LAPSUS$ precies bedoelt en waar de hackersgroep op uit is, is niet bekend.

Okta onderzoekt of de hackers daadwerkelijk hebben ingebroken in hun systeem, schrijft Reuters dinsdag. Het bedrijf belooft meer informatie te geven, zodra het meer weet. Een hack bij Okta zou grote gevolgen kunnen hebben. Duizenden bedrijven, waaronder dus Amazon en Apple, gebruiken hun authenticatiesoftware.

Verschillende cybersecurityexperts vermoeden dat de screenshots echt zijn. "Er zijn tijdstippen en data zichtbaar in de screenshots. Die geven 21 januari van dit jaar aan, wat suggereert dat de hackers mogelijk twee maanden lang toegang hebben gehad", schrijft beveiligingsexpert Dan Tentler in een mail aan Reuters.