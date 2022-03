SpaceX wil zijn Starship-raket in mei in een baan rond de aarde brengen, meldt topman Elon Musk maandag op Twitter. De lancering van de raket wordt al lang verwacht en is een paar keer uitgesteld, omdat SpaceX eerst toestemming moet krijgen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

"Over een maand hebben we 39 geschikte motoren gebouwd. Daarna hebben we nog een maand nodig om die motoren te integreren, dus we hopen in mei de vliegtest uit te voeren", schrijft Musk. De raket wordt aangedreven door Raptor 2-motoren, die volgens de SpaceX-topman een stuk betrouwbaarder zijn dan de vorige Raptor-motoren.

SpaceX wil proberen de raket in een baan rond de aarde te krijgen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat Starship astronauten naar de maan en daarna naar Mars brengt.

Eind december vorig jaar werd bekend dat de eerste vlucht van Starship vertraging opliep, doordat de FAA "een belangrijke milieuevaluatie" moest uitvoeren. De einddatum van het onderzoek werd later verschoven naar 28 februari 2022. Nu streeft de FAA ernaar het onderzoek maandag af te ronden. Het is daardoor mogelijk dat de in maart geplande lancering niet doorgaat.