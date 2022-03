Alle online diensten van Apple werken maandag rond 22.00 uur weer, nadat het bedrijf eerder op de avond te maken had met een storing bij een aantal programma's. Onder meer de App Store, Apple Music en iCloud waren niet voor iedereen bereikbaar.

Wereldwijd meldden gebruikers problemen met diensten van Apple. De storing zorgde ervoor dat Apple Music, Apple Kaarten, iCloud, de App Store, Podcasts, iMessage en Apple TV problemen gaven.

Waardoor de storing werd veroorzaakt, is niet duidelijk. Apple liet in een verklaring weten dat "sommige gebruikers" er last van kunnen hebben. Op de statuspagina van het bedrijf is inmiddels te zien dat alle diensten weer in de lucht zijn.