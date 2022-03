Apple heeft maandagavond te maken met een storing in zijn online diensten, blijkt uit de statuspagina van het bedrijf. Onder meer de App Store, Apple Music en iCloud zijn niet voor iedereen bereikbaar.

Wereldwijd melden gebruikers problemen met diensten van Apple te ondervinden. Een storing zorgt ervoor dat Apple Music, Apple Kaarten, iCloud, de App Store, Podcasts, iMessage en Apple TV problemen geven.

Waardoor de storing wordt veroorzaakt, is niet duidelijk. Apple schrijft dat "sommige gebruikers" er last van kunnen hebben. "De diensten kunnen langzaam of onbereikbaar zijn", meldt het bedrijf.

Niet alle mensen hebben overigens last van het probleem. Hoelang de storing nog aanhoudt, is niet bekend.