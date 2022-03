De Britse satelietinternetaanbieder OneWeb gaat zijn satellieten in het vervolg met raketten van concurrent SpaceX lanceren. De overeenkomst werd gesloten nadat de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos weigerde om nog Britse satellieten te lanceren.

De eerste lancering van OneWeb-satellieten met SpaceX staat gepland voor dit jaar. Een precieze datum en specifieke afspraken tussen de bedrijven zijn niet bekendgemaakt.

OneWeb heeft op het moment 428 satellieten in een baan rond de aarde zweven, die voor internet zorgen. Al die satellieten werden met een Russische Soyuz-raket gelanceerd.

Begin maart moest een Russische raket weer 36 satellieten lanceren, maar dat ging niet door. Roscosmos stelde eisen aan de lancering, vanwege sancties die door het westen aan Rusland waren opgelegd. Dat kwam door de inval in Oekraïne.

OneWeb ging niet akkoord met Russische voorwaarden

De Russische ruimtevaartorganisatie eiste dat de Britse overheid zijn aandelen in OneWeb zou verkopen. Ook moest OneWeb beloven dat de satellieten niet voor militaire doeleinden gebruikt konden worden. Met beide eisen werd niet akkoord gegaan, waarna de Russen weigerden de satellieten te lanceren. De satellieten zijn overigens nog in Russisch bezit, en OneWeb weet niet of ze nog terugkeren.

OneWeb-directeur Neil Masterson bedankt SpaceX voor de steun. "Hiermee kunnen we onze volledige vloot aan satellieten uitbrengen en wereldwijd internet vanuit de ruimte aanbieden."

SpaceX en OneWeb zijn concurrenten, omdat ze allebei satellieten gebruiken om internet op aarde aan te bieden. SpaceX doet dat met Starlink. OneWeb ziet zichzelf meer als niche-aanbieder, zegt een topman tegen The Verge. "Wij zien SpaceX als een grootschalige internetaanbieder voor consumenten, wij zijn er meer voor overheden en bedrijven. Dat zijn heel verschillende dingen."