Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft per ongeluk 513.000 oude patiëntdocumenten gewist. De oude gegevens zijn overgeschreven door nieuwe bestanden, terwijl dat niet de bedoeling was, schrijft het ziekenhuis maandag.

Het ziekenhuis heeft locaties in Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht en Ridderkerk. De gewiste dossiers, die van ongeveer 212.000 oud-patiënten waren, bevatten verwijsbrieven, onderzoeksresultaten of aantekeningen van de behandelaar.

Ziekenhuizen zijn verplicht om patiëntendossiers twintig jaar te bewaren, voordat ze vernietigd mogen worden. Het te vroeg wissen van de dossiers wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens beschouwd als een datalek.

Volgens het Albert Schweitzer ziekenhuis dateren de dossiers van voor september 2017. In datzelfde jaar stapte het ziekenhuis over van een papieren patiëntendossier op een elektronisch patiëntendossier (EPD). Oude documenten uit het papieren dossier die niet meer als nuttig werden beschouwd voor de behandeling zijn niet meegenomen in het EPD. Het ziekenhuis scande miljoenen papieren stukken in, vernietigde de originelen en bewaarde de scans in het digitale archief.



In oktober 2021 kwam het Albert Schweitzer ziekenhuis erachter dat de oude documenten werden overgeschreven door nieuwe bestanden. Dit kwam door foute instellingen, zegt de organisatie. De nieuwere documenten werden opgeslagen met bestandsnummers die ook in gebruik waren voor de oude documenten. Hierdoor gingen de oude bestanden verloren.

Getroffen patiënten kunnen inzien welke bestanden weg zijn

Alle getroffen patiënten worden op de hoogte gebracht. Ze kunnen in het patiëntenportaal MijnASz zien welk type bestanden uit welke periode zijn overschreven. Het ziekenhuis zegt dat de documenten niet zijn kwijtgeraakt, maar dat ze niet meer bestaan. Ze zijn nooit buiten de beveiligde omgeving of in verkeerde handen geweest, meldt het Albert Schweitzer ziekenhuis.

"Deze fout had zich niet mogen voordoen en kan zich niet meer opnieuw voordoen. Wij bieden onze excuses aan voor het feit dat niet zo zorgvuldig is gehandeld als u van ons mocht verwachten", schrijft ziekenhuisdirecteur Peter van der Meer.