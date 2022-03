Het Duitse hostingbedrijf ZAP-Hosting meldt dat het vorige week meerdere gerichte hackaanvallen heeft ondervonden. Ook zijn de e-mailadressen van 747.000 klanten gestolen en online gelekt, meldt het bedrijf zondag.

ZAP-Hosting is voornamelijk gespecialiseerd in het hosten van gameservers, zoals Minecraft-servers. Het bedrijf meldt dat de digitale inbraak tussen 13 en 15 maart plaatsvond. Waarschijnlijk hebben de criminelen gebruikgemaakt van een dataset met de gegevens van de 747.000 ZAP-Hosting-klanten om binnen te komen. In de dataset staat onder andere het e-mailadres en het huisadres van de klanten. De gegevens waren in november vorig jaar online gelekt.

ZAP-Hosting wist niet dat de klantgegevens waren gelekt. Daarnaast is de dataset pas vorige week voor het eerst gebruikt. ZAP-Hosting heeft zijn klanten inmiddels ingelicht. Ze hebben een waardebon van 20 euro aangeboden gekregen als compensatie. De 747.000 e-mailadressen zijn toegevoegd aan de database van de website Have I Been Pwned. Via deze zoekmachine kun je kijken of je e-mailadres of wachtwoord ooit online is gelekt.

Het is niet bekend waarom de hackers hebben ingebroken bij ZAP-Hosting. Er is geen geld geëist, volgens het hostingbedrijf. Ook is nog niet duidelijk of er nog meer klantgegevens zijn gestolen.