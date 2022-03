De hoogste rechter in Brazilië heeft het verbod op Telegram na twee dagen opgeheven. Volgens de rechter doet het platform voldoende om desinformatie en nepnieuws tegen te gaan, schrijft The New York Times zondag.

De berichtendienst werd vrijdag door het Braziliaanse hooggerechtshof verboden. Een rechter besloot tot de blokkade, omdat Telegram weigerde berichten te verwijderen die in zijn ogen desinformatie bevatten.

Telegram verklaarde echter tegenover The Verge dat het de e-mails van het hooggerechtshof had gemist. De berichtendienst heeft een speciaal e-mailadres voor verwijderverzoeken, maar het hooggerechtshof stuurde zijn mails per abuis naar het algemene adres.

Het socialemediabedrijf belooft om de honderd populairste Telegram-kanalen in Brazilië actief in de gaten te houden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in oktober. Ook gaat het "geverifieerde informatie promoten" en posts met dubieuze informatie markeren.

In de tijd dat het verbod gold, was Telegram gewoon beschikbaar in het Zuid-Amerikaanse land. De vijf grootste Braziliaanse providers kregen namelijk vijf dagen de tijd om aan het verbod te voldoen.