Oud-voetballer David Beckham heeft zijn Instagram-account zondag uitgeleend aan een kinderarts die in de Oekraïense plaats Kharkiv werkt. De UNICEF-ambassadeur heeft 71,5 miljoen volgers op het socialemediaplatform.

Op Beckhams tijdlijn staan video's en foto's van Iryna, een kinderanesthesist en hoofd van het regionale perinatale centrum in Kharkiv. De op een na grootste stad van Oekraïne is al drie weken lang het voortdurende doelwit van Russische beschietingen.

Iryna deelde op het profiel van de voormalige voetballer hoe haar werkdag eruitziet. De kinderarts toonde een krappe kelder waar alle zwangere vrouwen en pas bevallen moeders sinds de Russische invasie naartoe worden geëvacueerd.

De Oekraïense plaatste foto's van pasgeborenen op de intensive care, waar ze afhankelijk zijn van zuurstofgeneratoren die door UNICEF zijn geschonken. In een filmpje zien we een jonge moeder, Yana, die haar zoon Mykhailo vasthoudt. Het jongetje heeft aangeboren ademhalingsproblemen, het huis van zijn moeder en haar familie is verwoest.

"We riskeren waarschijnlijk ons leven, maar we denken daar helemaal niet aan. We houden van ons werk. We maken ons zorgen, we huilen, maar niemand zal opgeven", zegt de kinderarts over zichzelf en haar collega's.

Beckham riep zijn volgers op te doneren aan UNICEF. De organisatie is bezig om gezinnen in Oekraïne toegang te geven tot schoon water en voedsel, spullen te leveren aan kraamklinieken en ervoor te zorgen dat kinderbeschermingsdiensten hun werk kunnen blijven doen.