Een nieuwe Australische wet zegt dat techbedrijven moeten laten zien hoe ze desinformatie en nepnieuws op hun platforms bestrijden. De wet moet later dit jaar ingaan.

De nieuwe wet is een reactie op een onderzoek van de ACMA (Australian Communications and Media Authority). Daaruit bleek dat 80 procent van de Australische volwassenen desinformatie en nepnieuws over het coronavirus is tegengekomen op sociale media, zoals Facebook en Twitter.

"Digitale platforms moeten verantwoordelijkheid nemen voor wat er op hun sites staat en actie ondernemen wanneer schadelijke of misleidende inhoud verschijnt", zegt minister van Communicatie Paul Fletcher in een verklaring maandag.

De wet is ook van toepassing op kleinere socialmediaplatforms, zoals Telegram. De ACMA zegt dat groepen die in complottheorieën geloven mensen vaak aansporen om zich aan te sluiten bij kleinere platforms met een losser moderatiebeleid. Als die platforms door de industrie vastgestelde inhoudsrichtlijnen afwijzen 'kunnen ze een hoger risico vormen voor de Australische gemeenschap', zegt de mediawaakhond.

DIGI, een Australische brancheorganisatie die Facebook, Google, Twitter en videoapp TikTok vertegenwoordigt, zegt tegen Reuters dat het de nieuwe wet steunt. De organisatie heeft al een systeem opgezet om klachten over desinformatie en nepnieuws te verwerken.