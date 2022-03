Een oud-werknemer van Apple wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens oplichting. De 52-jarige man zou meer dan 10 miljoen dollar (omgerekend 9 miljoen euro) hebben weggesluisd.

Volgens de aanklachten zou Dhirendra Prasad zijn 'vertrouwenspositie' als inkoper in de wereldwijde toeleveringsketen van Apple hebben misbruikt om het bedrijf te bedriegen.

Prasad onderhandelde als inkoper van de Amerikaanse techfabrikant met leveranciers van Apple-producten. Hij plaatste bestellingen voor die leveranciers, waarbij Apple vervolgens betalingen verrichtte via de facturen die Prasad had ingevoerd in zijn inkoopsysteem. De man werd in december 2018 ontslagen. De precieze reden daarvan is niet bekend.

De oud-werknemer zou Apple hebben opgelicht door smeergeld aan te nemen, onderdelen te stelen met neppe reparatieorders en Apple te laten betalen voor artikelen en diensten die het bedrijf nooit heeft gekregen. Ook zou Prasad zich schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking en witwassen.

Prasad wordt donderdag voorgeleid. De aanklagers hopen dat de oud-werknemer door de rechter wordt gedwongen om onder meer zijn onroerend goed af te staan, dat miljoenen dollars waard is. Twee verkopers die zaken deden met Prasad zijn in december veroordeeld voor witwassen en fraude.