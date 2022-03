Telecomprovider VodafoneZiggo stelt twaalfduizend prepaidsimkaarten beschikbaar aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Zij krijgen daarmee 6 GB aan data en 20 euro aan beltegoed om te verbruiken.

De simkaarten worden onder meer via het Leger des Heils, het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland verspreid. De eerste kaarten werden eerder deze week al beschikbaar gesteld.

Vluchtelingen die de prepaidkaarten ontvangen, kunnen zelf bepalen of ze daarmee in Nederland, binnen Europa of wereldwijd bellen. VodafoneZiggo hoopt vluchtelingen op deze manier te helpen om contact te houden met familieleden die ook zijn gevlucht of die zijn achtergebleven in Oekraïne.

Eerder maakte VodafoneZiggo al bekend dat klanten tot eind maart gratis kunnen bellen en sms'en vanuit Nederland naar Oekraïne en andersom. Ook andere providers boden gratis bellen van en naar Oekraïne aan, zoals KPN, T-Mobile, Caiway en DELTA.