Schrijver en presentator Marcel van Roosmalen zag donderdag het adres van de opvang van zijn kinderen online gedeeld worden. Het openbaar maken van persoonlijke gegevens zoals een woonadres, met als doel om te intimideren, heet doxing. Dat is op het moment nog niet strafbaar, maar dat wordt het later dit jaar waarschijnlijk wel.

Sinds Van Roosmalen dinsdag bij het radioprogramma De Nieuws BV een satirische column voorlas, wordt hij via sociale media bedreigd. In de column beschreef hij Forum voor Democratie-parlementariër Gideon van Meijeren als een spion van Poetin.

Op onder meer Twitter ontving Van Roosmalen vervolgens veel kritiek en bedreigingen. Thuis kreeg hij een NSB-vlag in de brievenbus. Daarnaast werd zijn woonadres online gedeeld en werd openbaar gemaakt waar de opvang van zijn kinderen zit.

Doxing is al langer een probleem. Begin dit jaar werd het thuisadres van D66-leider Sigrid Kaag op Twitter gedeeld door Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Dat was volgens hem om te achterhalen op wiens naam het pand stond. De timing was opvallend, want eerder die week liep een man met een brandende fakkel rond het huis van Kaag.

Zowel Kaag als Van Roosmalen hebben aangifte gedaan. Van bedreiging, niet van doxing. Omdat doxing niet strafbaar is, kun je daar namelijk geen aangifte van doen.

Eén jaar cel voor doxing

Nog niet althans, want daarvoor is een wet in de maak. Vorig jaar in juli kwam de toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus met een wetsvoorstel om doxing strafrechtelijk te kunnen aanpakken. De bedoeling is dat er een maximale gevangenisstraf van een jaar komt te staan op het verstrekken of verspreiden van persoonsgegevens met het doel iemand bang te maken.

"Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig", zei Grapperhaus toen. "Het gaat over de grens van het toelaatbare als mensen in hun leven worden belemmerd, onze agenten worden gehinderd in hun werk en wetenschappers niet meer vrijuit kunnen spreken."

Inmiddels gaat minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie) over de wet. Zij heeft beloofd dat het voorstel nog voor de zomer in de Tweede Kamer wordt behandeld. Vorige maand maakte zij bekend dat het wetsvoorstel ter advies naar de Raad van State is gestuurd. De Raad buigt zich over de juridische haalbaarheid van het voorstel.

Als het wetsvoorstel door de Raad van State is goedgekeurd, gaat het naar de Tweede Kamer. Daarna kan de strafbaarheid van doxing opgenomen worden in de wetgeving.