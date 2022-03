Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen vanaf vandaag naar de website RefugeeHelp.nl om informatie te vinden over beschikbare hulp in Nederland. De website is er ook voor mensen die zich voor vluchtelingen willen inzetten.

Op RefugeeHelp wordt informatie in het Oekraïens, Russisch, Nederlands en Engels aangeboden. Op de site kunnen mensen aangeven waar ze hulp bij nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van onderdak, gezondheidszorg of voedsel.

Vervolgens staat op de website welke initiatieven en organisaties er in Nederland zijn waar vluchtelingen kunnen aankloppen. Zo wordt doorverwezen naar het Rode Kruis voor het opsporen van vermiste familieleden of naar de politie voor noodgevallen. Ook zijn er adressen te vinden van opvangplekken die de Nederlandse overheid aanbiedt.

Op de website staat ook een telefoonnummer dat vluchtelingen kunnen bellen. Dat nummer is ook beschikbaar voor Nederlanders die willen helpen.

RefugeeHelp is een initiatief van VluchtelingenWerk en SparkOptimus. Volgens hen hebben Oekraïense vluchtelingen bij aankomst in Nederland vaak geen idee waar ze terecht kunnen voor praktische zaken. Ook hoeven Oekraïners geen asiel aan te vragen en komen ze niet in een asielzoekerscentrum terecht. "Hun situatie verschilt in zoveel opzichten dat die informatie die er voor andere vluchtelingen is vaak niet opgaat voor hen", meldt VluchtelingenWerk. "Daarom is RefugeeHelp specifiek bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen."