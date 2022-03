Eigenaren van een bepaald type combimagnetron van de Duitse producent AEG beschikken al ruim twee weken over een apparaat dat niet meer werkt. Door een verkeerde software-update denkt de magnetron dat hij een stoomoven is. Het probleem kan alleen op locatie worden opgelost, bevestigt een woordvoerder aan NU.nl.

Het ging al mis op 2 maart. "Een medewerker heeft ergens handmatig een verkeerd nummer ingevoerd, waardoor er een foutieve update is uitgevoerd. Daardoor werken alle combimagnetrons van dit type niet meer in de Benelux", zegt een woordvoerder van het overkoepelende bedrijf Electrolux.

De combimagnetron, de AEG KMK968000T, denkt door de verkeerde software-update plotseling dat hij een stoomoven is. Gebruikers krijgen bij het selecteren van een programma een foutmelding, waardoor het apparaat niet meer te gebruiken is. Om hoeveel combimagnetrons het gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.

Electrolux heeft de afgelopen twee weken geprobeerd het probleem op afstand op te lossen, maar dat is niet gelukt. De ovens kunnen door de verkeerde software-update geen verbinding meer maken met wifi, waardoor een nieuwe update niet kan worden uitgevoerd.

Het probleem moet daarom op locatie worden opgelost, bevestigt de woordvoerder. "We zijn momenteel bezig om onze klanten hierover te informeren. We bellen ze om een afspraak te maken, zodat servicetechnici kunnen langskomen om de update alsnog uit te voeren op locatie."

De afspraak is "uiteraard" gratis, zegt de woordvoerder. "Het is een heel knullige situatie en het is vervelend dat het zo lang moet duren."