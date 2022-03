Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, heeft zijn vierde toeristische ruimtevlucht uitgesteld. De reis naar de ruimte zou eigenlijk volgende week woensdag plaatsvinden, maar is om onbekende reden verzet naar 29 maart, meldt het bedrijf vrijdag op Twitter.

De New Shepard-raket zal opstijgen vanaf de ruimtebasis van Blue Origin bij het plaatsje Van Horn in de Amerikaanse staat Texas. Het vaartuig gaat naar de rand van de dampkring op ruim 100 kilometer hoogte en landt vervolgens weer in Texas. De vlucht duurt ongeveer een kwartier.

Blue Origin heeft ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse stand-upcomedian en acteur Pete Davidson niet meer mee zal gaan met de toeristische vlucht. Hij zou oorspronkelijk een stoeltje aan boord hebben gehad. Waarom hij plotseling niet meer meegaat, is niet duidelijk. Blue Origin zal binnenkort een vervanger voor Davidson aankondigen.

De overige inzittenden zijn Party America-CEO Marty Allen, het koppel Sharon en Marc Hagle, ondernemer Jim Kitchen en de president van Commercial Space Technologies George Nield.