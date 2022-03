De Australische mededingingswaakhond ACCC begint een rechtszaak tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook. Het bedrijf zou frauduleuze bitcoinadvertenties waarin gezichten van bekende Australiërs worden misbruikt toestaan. In Nederland zijn verschillende bekende Nederlanders een vergelijkbare zaak begonnen tegen Google.

Rod Sims, voorzitter van de Australian Competition & Consumer Commission (ACCC), zegt dat de nepadvertenties "niet alleen tot onnoemelijke verliezen voor consumenten leiden, maar ook de reputatie beschadigden van publieke figuren die ten onrechte met de advertenties worden geassocieerd". De waakhond verwijt Meta "vals, misleidend en bedrieglijk gedrag", dat in strijd is met Australische consumentenwetgeving.

De gezichten van bekende Australiërs, onder wie voormalig deelstaatpremier Mike Baird en zakenman Dick Smith, zijn misbruikt voor de praktijken. Volgens Sims heeft Meta "te weinig stappen ondernomen om de advertenties offline te halen". Er zijn verhalen bekend van Australiërs die bijna een half miljoen euro zijn kwijtgeraakt door de "schandelijke fraude", stelt Sims.

Het probleem met nepadvertenties beperkt zich niet tot Australië. In Nederland stonden Jort Kelder, Alexander Klöpping, Arjen Lubach en Willem Middelkoop eerder deze maand in de rechtbank tegenover Google na een juridische strijd van bijna drie jaar. Het bedrijf gaf toen toe enkele duizenden misleidende advertenties te hebben verspreid.

De identiteit van de mannen werd gebruikt voor nepadvertenties die lijken op redactionele inhoud. "De tragiek is: het is gewoon diefstal", zei Kelder erover. "Slachtoffers die klikken op de nepadvertenties belanden in een boilerroom met types van over de hele wereld die jou overhalen te beleggen. Ze blijven mensen stalken, totdat het laatste geld uit de argeloze belegger is geperst."

Een woordvoerder van Meta zei in een reactie op de Australische aanklacht dat het bedrijf de advertenties niet wenselijk vindt en deze probeert te detecteren en blokkeren. Google zei in de Nederlandse rechtszaak ook dat het de frauduleuze advertenties probeert te filteren. Kelder noemde het resultaat van die inspanningen echter "teleurstellend".