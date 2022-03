Twitter heeft 50.000 berichten gelabeld of verwijderd die te maken hadden met de oorlog in Oekraïne, meldt het bedrijf woensdag. Volgens het bedrijf werd er in die berichten misleidende informatie en nepnieuws gedeeld. Ze bevatten bijvoorbeeld video's van oude conflicten, waarvan werd gedaan alsof ze zich in Oekraïne afspeelden.

Ook zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne 75.000 accounts verwijderd vanwege manipulatie en spam. Deze accounts probeerden het platform op verschillende manieren te misbruiken. Zo werden er via de profielen bijvoorbeeld neppe inzamelingsacties voor Oekraïne opgezet.

"We denken niet dat de accounts een gecoördineerde campagne vertegenwoordigden die gelinkt kunnen worden aan een bepaalde overheid", schrijft Twitter. Wel waren veel accounts gelieerd aan #IStandWithPutin, een hashtag die vorige maand een vlucht nam door een gecoördineerde actie van nepaccounts.

Twitter zei vorige maand tweets met links naar berichten van Russische staatsmedia minder zichtbaar te maken. Rusland heeft de toegang tot Twitter nagenoeg geblokkeerd. Mensen kunnen het platform alleen nog bereiken via omwegen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de anonieme Tor-browser.