Wat is de beste alles-in-1-zwart-witprinter? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een alles-in-1-printer is een printer waarmee je kunt printen, scannen en kopiëren. Daarnaast zit er verschil in de manier van printen. Zo heb je inkjetprinters, laserprinters en inkttankprinters. Iedere soort heeft zo zijn voor- en nadelen.

Inkjetprinters zijn meestal goedkoop in aanschaf, maar duur in het gebruik. Inktcartridges zijn over het algemeen niet goedkoop en kunnen uitdrogen als je weinig print. Bij inkttankprinters is het precies andersom. Deze zijn meestal duur in aanschaf, maar juist heel goedkoop in het gebruik. Je krijgt vaak veel inkt meegeleverd en nieuwe flesjes zijn relatief goedkoop. Laserprinters zijn ook wat duurder in aanschaf, maar werken met toner in plaats van inkt en dat kan niet uitdrogen. Ideaal als je maar heel weinig print.

De Consumentenbond test verschillende soorten printers op onder meer afdrukkwaliteit, gebruiksgemak en inkt- of tonerkosten. Er zijn in totaal ruim 240 printers getest die online verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 25 geteste alles-in-1-zwart-witprinters komt een printer van HP als Beste uit de Test. Deze printer is vanwege de gunstige prijs ook de Beste Koop. Wel ben je bij dit model gebonden aan cartridges van HP. Wil je dat niet, dan is de laserprinter van Brother een goed en betaalbaar alternatief.

Beste uit de Test én Beste Koop: HP LaserJet M234sdwe

Deze laserprinter van HP blinkt uit in snelheid. Hij print, scant en kopieert supersnel en kan ook dubbelzijdig printen. Een printopdracht van vijf brieven rolt er binnen vijftien seconden uit. En een stapeltje papier scannen of kopiëren gaat ook lekker snel via de automatische papierdoorvoer (ADF).

Of je nu print, scant of kopieert, de tekst is altijd goed scherp. Met foto's heeft hij wel wat moeite. De kleur wordt uiteraard omgezet naar grijswaarden en die zijn al snel wat aan de donkere kant. Maar ten opzichte van andere zwart-witprinters doet deze printer dat nog niet eens heel slecht.

In het gebruik is de printer voordelig. Met de meegeleverde tonercartridge kun je even vooruit (zo'n duizend tekstpagina's). Daarna kun voor ongeveer 70 euro een 135X-cartridge aanschaffen waarmee je maar liefst 2.400 tekstpagina's kunt printen. De tonerkosten per printje zijn dan omgerekend zo'n 3 cent. Dat is gunstig, al zijn er andere laserprinters die nog goedkoper in het gebruik zijn.

Dit model is beschikbaar in verschillende varianten. Het verschil zit hem in wel of geen wifi en wel of geen ADF. De M234sdwe heeft allebei. Daarnaast zit er ook een verschil in wel of geen HP+. Dit kun je herkennen aan de 'e' achter het typenummer. De M234sdwe is dus een HP+-printer. HP+-printers zijn goedkoper in aanschaf dan de variant zonder 'e', maar werken alleen met originele HP-cartridges, een HP-account én internetverbinding.

Alternatief: Brother DCP-L2530DW

Deze printer van Brother is al wat langer op de markt, maar kan nog steeds prima meekomen met de concurrentie. De prijs-kwaliteitverhouding is erg goed. Maar let wel op de prijs; het kan zijn dat hij wat lastiger verkrijgbaar is, waardoor hij soms wat duurder wordt. Koop 'm niet voor veel meer dan 170 euro.

Printen doet hij goed en snel. Tekstprintjes zijn niet zo scherp als bij de HP, maar zijn zeker niet slecht. Net als bij de HP komen foto's wel wat donker uit de machine.

De tonerkosten zijn erg laag. Met een grote cartridge (TN-2420) van zo'n 62 euro kost het printen van vijftig tekstpagina's ongeveer 1 euro. Omgerekend print je met die cartridge dus zo'n drieduizend tekstpagina's.

Hij heeft geen ADF, maar kan wel dubbelzijdig printen. In de papierlade kun je veel papier kwijt (250 vellen). Scannen en kopiëren kan hij ook redelijk goed. Ook dat doet hij vooral heel erg snel.

Een nadeel is dat je lastig bij de papierbaan kunt komen. Dat is wat onhandig als een vel vastloopt. Ook gaat het invullen van het wachtwoord voor wifi moeizaam. Gelukkig komt dat niet vaak voor.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

